Инвесторы будут пристально следить за развитием событий в Греции - эксперты

Инвесторы будут пристально следить за дальнейшим развитием событий в Греции.

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ».

По словам аналитиков, неопределенность, связанная с выборами в Греции, привела в понедельник, 7 мая, к падению фондового индекса этой страны на 6,7%. Скорее всего, политические партии будут не в состоянии сформировать правительство, и новые парламентские выборы неизбежны. Поскольку выборы во Франции означают менее жесткие бюджетные меры, акции этой страны, а также Испании и Италии выросли 7 мая более чем на 2%. В целом, индекс Stoxx-600 в понедельник прибавил 0,7%, S&P 500 не изменился.

Из важной макростатистики сегодня аналитики отмечают индекс промпроизводства Германии за март, в США – потребительские настроения.

Как подчеркивают аналитики, украинский индекс UX в понедельник зафиксировал наихудшее падение с начала февраля. Снижение было настолько сильным, что UX пробил мартовский минимум в 1320 пункта. Лидером падения стал Енакиевский метзавод (-5,5%). На дивидендах вырос лишь Харцызский трубный завод (+4,1%).

Аналитики также отмечают, что, согласно Укрстату, инфляция в апреле составила 0% м/м и 0,6% г/г. По прогнозам «АРТ КАПИТАЛ», в мае будет зафиксирована дефляция. Данные показатели позволят НБУ и в дальнейшем проводить политику смягчения процентных ставок, что должно позитивно сказаться на экономике и рынке акций.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 7 мая, упал на 2,83% – до 1311,18 пункта. Общий объем торгов составил 115,7 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 2,14% – до 509,58 пункта. Общий объем торгов составил 85 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Левый марш" по еврозоне угрожает новыми потрясениями в Украине