Минфин сегодня продал ОВГЗ на 974 млн грн

Министерство финансов Украины сегодня от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 974 млн грн, что в 9,7 раза больше, чем по результатам предыдущего аукциона, который состоялся 3 мая т.г. (100,61 млн грн), говорится в сообщении Минфина.

От продажи ОВГЗ было привлечено: сроком обращения 12 месяцев - 308,98 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 14% годовых; номинированных в валюте ОВГЗ сроком обращения 1,7 года (566 дней) — 19,9 млн долл., средневзвешенный уровень доходности составил 9,3% годовых, облигаций сроком обращения 5 лет - 505,53 млн грн под 14,3%.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-марте 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на сумму 16,64 млрд грн, 534,42 млн долл. и 205,21 млн евро.