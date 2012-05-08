Индекс Украинской биржи упал ниже 1300 пунктов, ПФТС - ниже 500

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 8 мая, упал на 2,71% – до 1275,61 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 155,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 42,8 млн грн, на срочном рынке – 112,7 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции Енакиевского метзавода (-5,89%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 8 мая снизился на 2,29% – до 497,88 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 139,6 млн грн, из них на государственные облигации пришлось 139 млн грн.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 7 мая, упал на 2,83% – до 1311,18 пункта. Общий объем торгов составил 115,7 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 2,14% – до 509,58 пункта. Общий объем торгов составил 85 млн грн.