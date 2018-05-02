"Левый марш" по еврозоне угрожает новыми потрясениями в Украине

Еврозона, которая в последнее время является главным возмутителем спокойствия на мировых торговых площадках, готовит новые потрясения для глобальной экономики. Они связаны с итогами президентских и парламентских выборов во Франции и Греции. Первой из двух стран предстоит жесткая корректировка курса развития. Новоизбранный президент-социалист Франсуа Олланд, победа которого была ожидаема, категорически против жесткой экономии бюджета, выступает на увеличение расходов госсредств и налогов (11 лет возглавлял Соцпартию Франции, на прошлых президентских выборах социалистов представляла Сеголен Руайяль, бывшая жена Олланда, которая проиграла Николя Саркози). То есть, яркому «последователю» революции 1789 года предстоит отыграть принципы более чем 200-летней давности. Видимо, его заявления по поводу увеличения социальных гарантий и сыграли основную роль в выборе электората.

Во время президентской гонки Олланд не раз подчеркивал, что в случае избрания его главой государства на следующий же день он предложит пересмотреть условия европейского договора о бюджетной стабильности, ввести налог на финансовые транзакции и финансировать госпроекты за счет ресурсов Европейского банка инвестиций и Европейского структурного фонда, а также выпустить еврооблигации для обеспечения инфраструктурных проектов. Эти идеи могут перекроить экономику Евросоюза. Смущает только одно, что упомянутое Олландом фискальное соглашение было подписано 2 марта лидеры 25 стран-членов ЕС (из 27, отказались подписывать документ Чехия и Великобритания). Оно предусматривает четкие требования к размеру дефицита бюджета, применение механизмов балансирования бюджетов, введение санкций в случае невыполнения условий соглашения. А принималось оно только с одной целью – не допустить дефолта ряда стран еврозоны, которые переживают глубокий экономический кризис, что могло привести к распаду союза. На предложения нового президента Франции уже резко ответила Германия. Спикер Федерального канцлера Штеффен Зайберт исключил какую-либо возможность пересмотра бюджетного пакта. Он также высказался относительно инициативы Олланда о необходимости обеспечения роста экономики. «Германия не хочет роста за счет дефицита, а только рост - за счет структурных реформ», - сказал Зайберт.

Таким образом, конфликт назревает. И усугубить его может Греция. Там парламентские выборы "провалили" две основные партии, выступающие за меры жесткой экономии, на которых настаивал ЕС и МВФ. Победу одержало оппозиционное Общегреческое социалистическое движение (ПАСОК). Впервые в греческий парламент прошла неонацистская партия. Теперь вопрос в том, смогут ли «герои дня» создать коалицию? А раз так, то вполне понятно опасение инвесторов, что экономический кризис в Греции, которая и так балансирует на лезвии дефолта, может углубиться.

Рынок отреагировал на два выборных события мгновенно. Уже утром на азиатских биржах возобновилось падение евро и понизились фондовые индексы. На валютном рынке в Сиднее курс евро упал и колебался в диапазоне от 103 до 103,5 иены. Японский индекс деловой активности Nikkei рухнул на 2,6%. Цена июньских фьючерсов на нефть в Нью-Йорке опустилась до 96,62 долл. Снижение индексов наблюдалось на бирже Парижа, а падение на площадке Афин достигло 8%.

Если отбросить политические моменты, то чисто экономически хотелось бы знать, что ждет европейскую экономику и Украину в том числе?

Эксперт международного финансового холдинга FIBO Group Эрик Найман считает, что «самый большой риск для еврозоны и в целом мировой экономики после прихода к власти Олланда – разногласия между Германией и Францией в части будущего объединения фискальной и бюджетной политики всех стран еврозоны, без чего ее экономика будет оставаться нестабильной с постоянной угрозой к распаду или полураспаду (на сильные и слабые регионы)».

Как отмечает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, «структурные реформы, предлагаемые Олландом, не смогут пройти настолько легко, насколько о них было им заявлено. Намерения могли быть частью его избирательной программы. Позиции нового президента Франции пока не так сильны, как других руководителей стран еврозоны, поэтому убедить их в короткие сроки в необходимости заявленных реформ будет крайне непросто».

Эксперт считает, что для Украины, с экономической точки зрения, нестабильное положение в еврозоне, конечно, не несет ничего хорошего. Доля нашего экспорта в Европу составляет 29,2%, если ситуация в ЕС усугубится, то это приведет к снижению украинских поставок в данный регион. «А турбулентность на мировых финансовых рынках, которая имеет место последнее время, будет сдерживать Украину и ее частный сектор от выхода на внешние рынки. Это в конечном итоге сократит приток валюты в страну. Тем не менее, большинство экспертов склоняется к тому, что позиции Олланда со временем будут несколько скорректированы на менее радикальные, особенно под влиянием Германии».

Ивченко также подчеркивает, что на ситуацию в еврозоне и, соответственно, в Украине могут негативно повлиять выборы в Греции. «Пока попытки создать коалицию провалились. Это ставит под сомнение получение Афинами очередной порции кредита от ЕС и МВФ в размере 5 млрд. евро, которое запланировано на май. Более того, существует вероятность, что новое правительство пересмотрит программу сокращения расходов, принятое предыдущим Кабмином. В этом случае долговой кризис в еврозоне снова начнет набирать обороты. Между тем, опыт показывает, что греки со временем находят внутренний компромисс, и готовы идти на определенные жертвы для получения финансовой помощи. Мы продолжаем придерживаться умеренного оптимизма касательно экономической ситуации в этой стране и процесса бюджетного выравнивания. По нашим оценкам, ситуация в этой стране к концу текущего года в бюджетной сфере улучшится, что поддержит общий экономический фон в еврозоне. Для Украины это также будет позитивом», - отметил эксперт.

По мнению Александра Охрименко, президента Украинского аналитического центра, «скорее всего «проекты» Олланда так и останутся «проектами». Как правило, политические заявления кандидата в президенты очень сильно отличаются от действий уже президента. Но самое главное, Олланду придется подстраиваться под Меркель. На сегодня Франция не может самостоятельно диктовать условия ЕС, она будет обязана согласовывать свои действия с Германией. Скорее всего, планы Олланда будут существенно подкорректированы в сторону ужесточения монетарной политики. Вряд ли Германия захочет существенного монетарного смягчения, для ее экономики это невыгодно, она будет блокировать все инициативы Франции, направленные на раскручивание инфляционной спирали. Возможно, Олланд поймет, что идея безграничного государственного финансирования экономики ЕС больше относится не к социалистической риторике, а к троцкистской идее».

Как отмечает Охрименко, выборы в Греции «свидетельствуют, что электорат там явно «полевел». Поэтому выборы только внесут хаос в политическую жизнь страны. Ни одна из партий не сможет сформировать правительство без коалиции, а коалиция в Греции – очень сложная проблема. В связи с этим существует большая вероятность, что скоро выборы повторятся. Рынок еврозоны уже устал от Афин, поэтому даже самые резкие политические события в стране не способны радикально повлиять на курс европейской валюты, как в принципе и «перепалка» Франции и Германии. Курс евро продолжит оставаться на уровне 1,3 долл., и существенных отклонений не предвидеться».

В Украине, по словам Охрименко, курс грн/евро является прямым отражением фиксированного курса грн/долл. Пока НБУ будут удерживать его стабильным – в переделах 8 грн за доллар - евро не будет значительно отклоняться от отметки 10,4 грн. Если же курс регулятор не сможет удержать, что вполне возможно после уже украинских парламентских выборов, то евро взлетит.

Нана Черная (УНИАН)

P.S. И еще немного о политике, которая все жестче "отыгрывается" на экономике. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что проигрыш на президентских выборах во Франции Николя Саркози является достаточно плохой новостью для экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. По его мнению, Саркози симпатизировал Тимошенко и активно представлял ее интересы в Европе, а теперь некоторые лоббистские возможности для Тимошенко в Европе утрачены. При этом, по словам Карасева, победа социалиста Франсуа Олланда симметрично неплохая новость для Виктора Януковича - именно этот выигрыш может положить начало перезагрузке всей европейской элиты, с которой у Януковича испорчены отношения. Может, поэтому Янукович поздравил Олланда с избранием на пост Президента Франции и сразу же пригласил его в Украину?..

Тут стоит вспомнить еще одни выборы - в России. Руководитель социологической службы “Украинский барометр” Виктор Небоженко считает, что Президент России Владимир Путин, инаугурация которого состоялась 7 мая, намерен “нанести сильный удар” по личности Виктора Януковича и его амбициям. "Я боюсь, что нам… неожиданно скажут, что подписан унизительный пакет кабальных соглашений, который будет компенсацией временного отсутствия Украины в Таможенном союзе", - сказал эксперт.

Так чем же европейские и российские выборы закончатся для Украины? Поживем, увидим...