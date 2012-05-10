Варшавская биржа готова к конкуренции за IPO украинских компаний с Москвой - глава ВФБ

Варшава. Варшавская фондовая биржа считает себя конкурентоспособной площадкой для проведения первичных размещений акций компаний из Украины в сравнении с объединенной в конце прошлого года российской биржей ММВБ-РТС, объявившей о намерении стать центром привлечения капитала в странах СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал глава ВФБ Людвик Соболевский на встрече с иностранными журналистами в Варшаве, прошедшей в рамках подготовки запланированного на конец мая второго Central and Eastern Europe IPO summit.

Л.Соболевский сказал, что Варшавская биржа знает о планах Московской биржи побороться за рынок IPO, отметив, что польская площадка за последние годы заработала хорошую репутацию среди украинских компаний.

"Конечно, это серьезная альтернатива и конкурент для нас, но нам уже удавалось успешно конкурировать даже с биржами LSE, NYSE, Deutsche Boerse", - отметил глава ВФБ.

Он сообщил, что в ближайшее время в Варшаве проведет дебют первая компания из Румынии, которая детально анализировала возможности размещения на других площадках, в том числе, на крупнейших в мире и российской, но в итоге выбрала польскую биржу.

Л.Соболевский также отметил, что ВФБ рассчитывает на то, что может стать площадкой для привлечения капитала для российских компаний. "Наша цель - это компании среднего размера из России", - сказал он.

Он добавил, что Варшавская биржа остается крупнейшей фондовой площадкой в регионе стран Центральной и Восточной Европы.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году первичное размещение акций на ВФБ провели 5 компаний из Украины, и еще одна провела частное размещение на NewConnect после трех IPO в 2010 году. Первая компания, которая разместила акции на ВФБ стала "Астарта" - в 2006 году, за которой в 2007 последовал "Кернел", который в прошлом году вошел в список "голубых фишек" польского рынка.

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Cправка УНИАН. На главной площадке созданной польскими властями в 1991 году Варшавской биржи на начало мая котировались бумаги более 430 компаний, в том числе, 40 заграничных.

По данным Федерации европейских фондовых бирж (FESE), в первом квартале 2012 года капитализация компаний на ВФБ составляла 125 млрд евро, в то время, как на второй крупнейшей в регионе бирже в Вене - около 74 млрд евро, а доля Варшавского рынка акций в обороте бумагами на всех биржах региона составляла более 50%.

По данным PwC, за первые три месяца года дебюты в Варшаве провели 25 компаний, что стало самым высоким показателем в Европе (на биржах LSE Group - 16).