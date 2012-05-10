На биржах Европы продолжается падение акций на фоне ситуации в Греции

На торгах в среду, 9 мая, основные европейские фондовые индексы упали на фоне ситуации в Греции.

Так, на закрытии торгов немецкий DAX повысился на 0,47% - до 6475,31 пункта. Британский FTSE 100 упал на 0,44%, достигнув 5530,05 пункта. Французский CAC 40 потерял 0,2% и остановился на отметке 3118,65 пункта.

После проведения 6 мая парламентских выборов в Греции коалиционное правительство в стране так и не было сформировано, что вызывает опасения относительно способности страны выполнять свои обязательства перед кредиторами и инвесторами, передает Bloomberg.

Кроме того, на рынках обострились опасения относительно стабильности банковского сектора Испании, в результате чего доходность десятилетних долговых ценных бумаг страны достигла психологически важной отметки 6%.

В то же время поддержать основной индекс фондовой биржи Германии помогли макроэкономические и корпоративные новости страны. В частности, в среду стало известно, что профицит внешнеторгового баланса Германии в марте 2012 года составил 17,4 миллиарда евро против профицита в 14,9 миллиарда евро в феврале. При этом аналитики ожидали значения показателя на уровне 14,3 миллиарда евро.