IPO украинских компаний на ВФБ больше всего мешает курсовой риск и выборы - участник рынка

Варшава. Инвесторы, покупающие бумаги на Варшавской фондовой бирже, считают самым большим риском при покупке акций украинских компаний ожидаемую девальвацию украинской гривны, а также политическую ситуацию в стране в связи с запланированными на октябрь выборами в Верховную Раду.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил директор брокерской компании ING Securities S.A. Анджей Ольшевский в Варшаве на встрече, организованной для заграничных журналистов в рамках подготовки второго Central and Eastern Europe IPO summit.

"Из того, что мы слышим от инвесторов, - это беспокойство по поводу выборов, но в первую очередь курс", - сказал он, заметив, что сейчас никто не берется прогнозировать, насколько глубокой будет девальвация гривны.

Собеседник агентства назвал нереальным размещение акций десяти компаний из Украины в этом году, объяснив свое мнение также сложной ситуацией на рынке.

По его словам, шансы на успешную продажу акций имеют компании, работающие на конечного потребителя, упомянув успешное IPO украинского производителя яиц компании Ovostar в прошлом году.

"Все, что связано с потребительскими продуктами", - описал А.Ольшевский самые интересные для инвесторов компании.

Он также заметил, что трудно будет продать бумаги сельскохозяйственным компаниям из Украины из-за того, что уже есть достаточно много таких на ВФБ, и инвесторы более склоны покупать акции уже котирующихся фирм, чем новых.

Однако, А.Ольшевский не исключил, что новые компании могут продать свои бумаги, если предложат около 20% дисконта.

Собеседник агентства отметил, что для успешной продажи, кроме сильных "фундаментов" компании, необходима «интересная и другая история».

"Если у кого-то будет хорошая история, то 200, 300 и даже 500 млн злотых найдется", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, глава ВФБ Людвик Соболевский прогнозирует в текущем году дебюты 5-10 компаний из Украины после шести в прошлом году (в том, числе одна на альтернативной площадке NewConnect) и трех IPO в 2010 году.

Cправка УНИАН. На главной площадке созданной польскими властями в 1991 году Варшавской биржи на начало мая котировались бумаги более 430 компаний, в том числе, 40 заграничных.

Из 11 украинских компаний, которые продали акции в Варшаве в 2006-2011 годах, восемь представляют агросектор.

10 компаний котируются на главном рынке.

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