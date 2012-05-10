ВФБ в первом квартале сократила прибыль на 13%

Варшавская фондовая биржа в первом квартале текущего года получила 10,5 млн долларов чистой прибыли, что на 13,2% меньше, чем за первые три месяца прошлого года.

Согласно сообщению ВФБ, которым располагает УНИАН, доходы компании в январе-марте в годовом выражении сократились на 7,5% до почти 20 млн долларов.

Принадлежащая польскому государству компания, объяснила падение дохода сокращением оборота акций на своей площадке на 12,6% и оборота рынка производных инструментов на 30,9%.

Оборот акций, который является главным источников доходов ВФБ, в первом квартале составил 18,5 млрд долларов после 21,2 млрд за первые три месяца прошлого года.

Глава ВБФ биржи Людвик Соболевский сказал на пресс-конференции в четверг, что руководство компании довольно результатами первого квартала, которые подтверждают правильность выбранной стратегии.

«Везде (рынок) падает, у нас меньше, чем у других», — сказал он, заметив, что этого удалось достичь, в том числе, благодаря покупке биржей в прошлом году энергетической биржи.

Он сказал, что доходы от ее деятельности, которые были включены в консолидированную отчетность, с марта текущего года составили 10% всех доходов первого квартала ВФБ.

По данным биржи, за первые три месяца 46% ее доходов составили оплаты, связанные с оборотом рынка акций, 15% от продажи информации, 11% от производных инструментов.

Остальные доходы, кроме энергетической биржи, компания получила от обслуживания эмитентов (8%), рынка облигаций (6%) и других источников (3%).

Чистая прибыль и доходы по сравнению с четвертым кварталом прошлого года выросли на 36,6 и 5 процентов, соответственно.

Справка УНИАН. В прошлом году Варшавская биржа увеличила чистую прибыль на около 40% до 41,9 млн долларов (по текущему курсу: 1USD=3,2PLN) при доходах 84,3 млн долларов.

Капитализация компании на последнем закрытии составляла около 500 млн долларов.

По данным Федерации Европейский фондовых бирж (FESE), в первом квартале года обороты акциям на Варшавской бирже составили 54% оборотов на всех биржах региона Центральной и Восточной Европы. Второе место заняла биржа в Вене с 24% долей.

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