Капитализация биржевого списка ПФТС в апреле выросла на 12%

Капитализация биржевого списка ПФТС в апреле т.г. по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 12% – до 135,4 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Индекс ПФТС по итогам торгов в апреле снизился на 0,7% - до 527,84 пункта.

Общий объем торгов ценными бумагами на бирже в апреле составил 7 млрд 205,3 млн грн. Из них на торги акциями пришлось 24 млн грн, корпоративными облигациями – 873,4 млн грн, муниципальными облигациями – 1,3 млн грн, ОВГЗ – 6 млрд 297,4 млн грн.

По состоянию на конец февраля, в биржевом списке ПФТС было включено 1101 ценная бумага: 517 акций предприятий, 323 корпоративных облигации, 112 ценных бумаг институтов совместного инвестирования, 137 выпуска государственных облигаций, 12 выпусков облигаций местных займов.