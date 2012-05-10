Украинский фондовый рынок сегодня упал очень значительно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 10 мая, упал на 4,32% – до 1220,54 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 165,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 48,8 млн грн, на срочном рынке – 116,9 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции "Укрнафты" (-11,11%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 10 мая снизился на 2,58% – до 485,05 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 52,4 млн грн, из них на государственные облигации пришлось 50,2 млн грн, на облигации предприятий – 2 млн грн.

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