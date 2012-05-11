Европейский фондовые индексы поддержали новости из Испании и статданные из США

Торги на основных биржах Европы закрылись в четверг, 10 мая, ростом на фоне новостей из Испании и статданных из США.

К концу торгов немецкий индекс DAX поднялся на 0,7% - до 6518 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 0,25%, достигнув 5543,95 пункта. Французский CAC 40 прибавил 0,37% - до 3130,17 пункта.

Правительство Испании накануне заявило о намерении национализировать банк Bankia SA - четвертый по величине банк страны, лидирующий по объему непогашенных кредитов в портфеле. Сумма в 4,5 миллиарда евро, полученная банком от правительства в 2010 и 2011 годах, будет конвертирована в акции его материнской компании. В результате государственный Фонд по реструктуризации банков (FROB) будет владеть 45% акций Bankia, передает Bloomberg.

С позитивом были восприняты участниками рынка новости из США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 5 мая, уменьшилось на одну тысячу и составило 367 тысяч, хотя ожидался рост показателя на 5 тысяч.

Порадовали инвесторов квартальные данные итальянской банковской группы UniCredit. Чистая прибыль составила 914 миллионов евро, что на 13% больше аналогичного показателя за январь-март 2011 года. Аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 845 миллионов евро.