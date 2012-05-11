Украинские инвесторы используют любой повод для закрытия длинных позиций - эксперты

Украинские инвесторы сейчас используют любой повод для закрытия длинных позиций и выхода в кэш, сообщили УНИАН в финансовой компании "Укранет".

Как отметили в компании, индекс украинских акций UX вчера, 10 мая, вновь обновил минимальные отметки и достиг уровней, на которых находился в сентябре 2009 года. Всего по итогам сессии индекс UX потерял 55,07 пункта, что также стало рекордным значением с ноября прошлого года.

Так, в индексной корзине Украинской биржи по итогам сессии акции "Азовстали" обвалились на 11,11%, а бумаги "Укрнафты" упали на 7,56%. Значительные потери понесли также акции Авдеевского коксохима и Енакиевского метзавода, которые подешевели на 5,89% и 4,66% соответственно. Июньский фьючерс на индекс UX просел на 3,33% и на закрытии торговался по цене 1220 грн.

Как сообщили УНИАН в инвестиционной группе "Арт Капитал", несмотря на умеренно-позитивный настрой на мировых рынках, украинский охватили панические распродажи. "Очевидно, продажи на УБ были связаны с сугубо внутренними факторами, такими как вынужденная распродажа активов в преддверии летних отпусков", - отметили в компании.