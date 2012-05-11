Фонды всех глобальных развивающихся рынков испытали за последнюю неделю отток средств на фоне незатихающих перипетий в мировой экономике. Как сообщает Reuters, об этом говорится в отчете занимающейся анализом движения финансовых потоков компании EPFR Global.

По данным EPFR, отток средств со всех развивающихся рынков превысил 1 млрд долл.

Российские страновые фонды зафиксировали чистый отток средств в размере 189 млн долл., или 1,3% от объема активов под управлением, за неделю к 9 мая. Это в десять раз больше, чем было выведено из данной категории фондов за предыдущую неделю. В группе стран БРИК результаты российских фондов оказались наиболее слабыми. Фонды инвестиций в Бразилию зафиксировали отток в 110 млн доллл., а фонды Китая и Индии потеряли 35 млн долл. и 52,6 млн долл. соответственно. Как отмечает Reuters, экономические проблемы в Европе, риск замедления роста китайской экономики, а также общее неприятие риска не способствовали инвестиционной активности на всех мировых рынках.

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