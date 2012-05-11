Завтра вступит в силу закон о снятии запрета на приватизацию ТЭЦ

Завтра, 12 мая, вступит в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

Текст закона опубликован в сегодняшнем выпуске газеты «Урядовый курьер».

Согласно документу, закон вступает в силу с дня, следующего за днем его публикации.

В частности, из списка объектов, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы, исключены Симферопольская ТЭЦ, Днепродзержинская ТЭЦ, Северодонецкая ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, Одесская ТЭЦ, Ахтырские тепловые сети, ТЭЦ научно-технического центра «Эсхар» в Харьковской области, Херсонская ТЭЦ и Севастопольская ТЭЦ.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор Янукович подписал Закон № 4649-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

12 апреля т.г. Верховная Рада приняла в целом данный закон.

Закон предусматривает снятие запрета на приватизацию ТЭЦ для дальнейшей реализации программы по техническому переоснащению посредством привлечения негосударственных инвестиций путем передачи их в аренду или концессию.

Законом внесены изменения в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы. Всего таких объектов 14.