Индекс UX ускорил снижение - эксперт

Индекс UX ускорил снижение, несмотря на нейтральный характер динамики внешних рынков.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его мнению, «отсутствие событийных триггеров для опережающего падения украинского рынка говорит о том, что мы имеем дело с ликвидацией позиций в условиях низкой ликвидности. В такой ситуации дефицит больших и средних по размеру покупателей приводит к самоусиливающемуся процессу продаж».

Как отметил П.Ильяшенко, благодаря снижению в течение пяти торговых сессий подряд индекс UX приблизился к достижению целей несколькодневной коррекции. В результате процесс закрытия коротких позиций можно завершать. Однако в случае снижения фьючерсов на индекс S&P 500 в диапазоне ниже уровня 1340 пунктов по ходу сегодняшней торговой сессии небольшую часть позиции можно перенести на понедельник.

В то же время, добавил аналитик, «если текущие уровни поддержки для американских фондовых индексов, австралийского и новозеландского долларов, а также меди все же устоят, тогда уже на следующей неделе можно будет ожидать смену направления тенденции для широкого набора рисковых активов. Пока же открывать длинные позиции невыгодно с точки зрения баланса рисков».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 10 мая, упал на 4,32% – до 1220,54 пункта. Общий объем торгов составил 165,7 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 2,58% – до 485,05 пункта. Общий объем торгов составил 52,4 млн грн.

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