Фирташ планирует приобрести крупного европейского производителя удобрений

Group DF ведет переговоры о приобретении крупного европейского производителя удобрений.

Об этом глава совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ сообщил в интервью журналу «Эксперт» (№18).

«Сейчас мы участвуем в переговорах с одной крупной европейской компанией по производству удобрений. Там очень сложный конкурс. В нем участвуют несколько крупных международных компаний. Все настроены очень серьезно. Мы — тоже, поскольку у нас есть план по присутствию на европейском рынке», - сказал он.

Д. Фирташ не сообщил подробностей о предприятии, отметив, что «это большие заводы».

Справка УНИАН. Group DF – это частная международная группа компаний, активы которой сосредоточены в энергетике, химической промышленности, энергетической инфраструктуре и недвижимости. Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Group DF контролирует компании Centragas (акционер банка «Надра»), венгерскую газоторговую компанию и поставщика энергетических услуг EMFESZ, австрийскую компанию Zangas, специализирующуюся на строительстве газовой инфраструктуры, производителя минеральных удобрений, группу OSTCHEM Holding.

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