АМКУ разрешил DTEK приобрести более 50% акций «Крымэнерго»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании DTEK Holdings Limited (Кипр) на приобретение акций ПАО «Крымэнерго» (г. Симферополь, АР Крым), сообщает пресс-служба АМКУ. В сообщении отмечается, что данное приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия. Как сообщал УНИАН, 4 мая Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал DTEK Holdings Limited, являющуюся управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК, победителем приватизационного конкурса по продаже 45% госпакета акций ПАО «Крымэнерго». В конце 2010 года 12,49% акций «Крымэнерго» сконцентрировало ООО «ДТЭК» (Донецк). Справка УНИАН. ПАО «Крымэнерго» (г. Симферополь, АР Крым) занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

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