ТММ перешла в более высокий сегмент на Франкфуртской фондовой бирже

TMM Real Estate Development Public Limited объявил о том, что, начиная с сегодняшнего дня, глобальные депозитарные расписки компании ТММ торгуются в Entry Standard регулируемого неофициального сегмента рынка Франкфуртской фондовой биржи, сообщили УНИАН в компании.

Согласно сообщению, переход в сегмент рынка с более жесткими требованиями был инициирован компанией ТММ в связи с реорганизацией, которая происходит внутри Франкфуртской фондовой биржи. Ранее ценные бумаги ТММ торговались в сегменте First Quotation Board Франкфуртской фондовой биржи.

Вследствие перехода в Entry Standard ТММ должна будет выполнять ряд дополнительных требований сегмента, среди которых выпуск пресс-релизов обо всех событиях в компании, которые могут повлиять на цену акций компании, своевременная публикация финансовой отчетности и пр.

Генеральный директор компании ТММ Николай Толмачев отметил, что переход ТММ в более высокий сегмент рынка повысит привлекательность ценных бумаг компании для новых инвесторов.

Справка УНИАН. «ТММ» – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов. С момента основания компания реализовала 31 проект недвижимости общей площадью свыше 600 тыс. кв. м в Киеве, Харькове, Житомире и Ялте.

Глобальные депозитарные расписки компании ТММ котируются на Open Market Франкфуртской фондовой биржи с мая 2007 г.