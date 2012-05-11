Индекс Украинской биржи вырос на 0,30%, индекс ПФТС снизился на 2,27%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 11 мая, вырос на 0,30% – до 1224,18 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 128 млн грн, из них на фондовом рынке – 40,6 млн грн, на срочном рынке – 87 млн грн.

Одними из немногих акций, которые повышались на сегодняшних торгах, а также лидерами повышения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции "Азовстали" (повысились на 4,71%, после вчерашнего снижения на 11,11%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 11 мая снизился на 2,27% – до 474,03 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 94 млн грн.