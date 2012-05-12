Объединенная оппозиция выступает за закон об огосударствлении стратегических объектов

Объединенная оппозиция выступает за принятие закона об огосударствлении стратегических объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Украины, лидер оппозиции Арсений Яценюк, представляя программу на Форуме объединенной оппозиции.

Он отметил, что новый парламент примет закон об огосударствлении стратегических объектов, «которые президент Янукович подарил своей семье и своим приближенным опричникам, речь идет об энергетике, о транспорте и коммуникациях».

А.Яценюк отметил, что такой закон примет новый парламент.

Также А.Яценюк подчеркнул, что новый парламент не позволит внести изменения в Конституцию Украины в плане избрания Президента Украины в парламенте.

Он назвал Януковича Президентом «на один раз». По его словам, «в Украине будет новый демократический Президент Украины, который болеет за судьбу Украины», - подчеркнул А.Яценюк.

А.Яценюк отметил, что оппозиция выступает за принятие закона о высшем образовании, которым будет предусматриваться грантовая система для каждого талантливого студента.

Он подчеркнул, что оппозиция выступает за то, чтобы в средней школе была программа «знай английский, как украинский». «Мы европейская страна и каждый наш ребенок будет разговаривать на английском языке также, как он разговаривает на своем родном языке», - подчеркнул А.Яценюк.

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