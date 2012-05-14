Украинский фондовый рынок продолжает падение
12:14, 14 мая 2012Фондовый рынок
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Украинский фондовый рынок сегодня, 14 мая, продолжил свое падение.
Как сообщает сайт "Украинской биржи", индекс UX по состоянию на 11:34 обвалился на 3,05% - до 1186,79 пунктов. Среди наиболее активно торгующихся акций лидерами падения стали акции "Азовстали" (снизились на 5,20%), "Укрнафты" (-3,39%).
Индекс ПФТС снизился на 0,17% - до 473,24 пунктов.
Напомним, по итогам прошлой недели индекс UX упал почти на 11%.
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