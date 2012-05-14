Минфин упустил момент продавливания рынка вниз по ставкам ОВГЗ — эксперт

Министерство финансов Украины упустило момент продавливания рынка вниз по ставкам облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

«Минфин упустил момент продавливания рынка вниз по ставкам и пока резких движений не ожидается», - говорится в комментарии эксперта, переданного УНИАН.

С.Фурса напоминает, что во вторник, 15 мая, правительство проведет очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Минфин предложит две серии стандартных облигаций со сроком обращения один и два года, индексные облигации с датой погашения 13 мая 2015 года и ОВГЗ, номинированные в долларах со сроком обращения 18 месяцев.

Эксперт уверен в том, что аукцион пройдет без сюрпризов и ажиотажа. Рынок выйдет с покупками в основном по годовым облигациям. Доходность этих заявок составит 14%. С.Фурса прогнозирует умеренные покупки по валютным бумагам, где ставки находятся на неизменном уровне в 9,3% уже давно, а вот продажи по индексированным облигациям труднопредсказуемы.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-марте 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на сумму 16,64 млрд грн, 534,42 млн долл. и 205,21 млн евро.