Мелкими сделками индекс UX опускают на новые минимумы

Покупатели снижают заявки на покупку основных акций из-за больших спредов в таблице заявок, мелкими сделками опуская индекс Украинской биржи (UX) на новые минимумы.

Так руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital Дмитрий Макаренко прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на украинском фондовом рынке.

«Снижение происходит на достаточно низких объемах, а низкая ликвидность является основной проблемой нашего рынка», - добавил он.

По его словам, в понедельник украинский рынок акций при открытии упал на 1,5%, и после небольшой консолидации продолжил снижение. По состоянию на 16:30 снижение индекса UX составило 5,67%. Драйверами снижения индекса УБ выступают акции металлургического сектора, «Азовстали"» и Енакиевского метзавода.

Напомним, по итогам прошлой недели индекс UX опустился почти на 11%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украинский фондовый рынок продолжает падение