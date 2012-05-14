Индекс Украинской биржи рухнул более чем на 7%

Индекс Украинской биржи (UX) по состоянию на 17:21 понедельника обвалился на 7,28% - до уровня 1135,08 пунктов, сообщает сайт биржи. Общий объем торгов составил 138,9 млн грн. Среди активно торгующихся акций наибольшее снижение наблюдалось по акциям Енакиевского метзавода (снизились на 13,5%), "Азовстали" (-10,4%), Авдеевского коксохима (-7,5%). Индекс ПФТС упал на 2,66% до 461,40 пунктов, общий объем торгов составил 116,3 млн грн. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мелкими сделками индекс UX опускают на новые минимумы

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