Обвал на украинском фондовом рынке вчера стал рекордным

Обвал на украинском фондовом рынке вчера, 14 мая, стал одним из самых значительных на мировом рынке в понедельник, передает корреспондент УНИАН.

К примеру, европейские индексы к закрытию торгов потеряли в среднем 2,1-2,3%, американский рынок по итогам торгов снизился на 0,98-1,06%.

Как отмечают в инвестиционной группе "Укранет", украинский фондовый рынок вчера обвалился к уровням августа 2009 года, потеряв к закрытию 7,34%. В индексной корзине Украинской биржи наблюдались активные распродажи, которые привели к обвалу котировок. Акции Енакиевского метзавода и "Азовстали" сегодня рухнули на 13,1% и 11,3% соответственно, на 9,79% подешевели акции "Укрнафты", а бумаги Авдеевского коксохима обвалились на 8,44%. Июньский фьючерсный контракт упал в цене на 10,67% и на закрытии он торговался по цене 1079,90 грн.

Ожидается, что в ходе сегодняшней сессии на фондовом рынке продолжится падение котировок. Давление на индексы будет по-прежнему оказывать ситуация в Греции, кроме этого, в течение дня будет опубликован обширный блок макроэкономической статистики, в частности, данные по ВВП Франции, Германии и еврозоны, а также данные по розничным продажам и инфляции США.

По словам инвестиционного управляющего Dragon Capital Олега Дрыжака, на украинских фондовых площадках вчера прошли болезненные распродажи, небеспочвенно связанные с негативной динамикой внешних рынков и ухудшенными экономическими и геополитическими ожиданиями. По его информации, к моменту локального открытия европейские и российские площадки, равно как и фьючерс на S&P500, довольно резко нарастили убытки, из-за чего украинский фондовый рынок открыл день гэпом вниз. Как отметил О.Дрыжак, в течение всего вчерашнего дня инвесторы только увеличивали продажи, а многие были вынуждены принудительно закрыть длинные позиции из-за маржин-коллов (уровней, при достижении которого позиции могут быть принудительно закрыты - УНИАН). Именно поэтому, по его словам, большинство ликвидных акций закрыли день глубоко внизу и даже вышли на трехлетние минимумы.