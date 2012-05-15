Европейские рынки акций открылись подъемом благодаря показателям ВВП Германии

Европейские рынки акций открылись во вторник подъемом благодаря показателям ВВП Германии, превысившим прогнозы, но рост ограничен политическим кризисом в Греции, сообщает Reuters.

К 10.04 по киевскому времени панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 вырос на 0,46% - до 1.008,85 пункта.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,40% - до 5.487,53 пункта, немецкий DAX повысился на 0,69% - до 6.496,28 пункта, французский CAC-40 повысился на 0,91% - до 3.085,75 пункта.

ВВП Германии неожиданно повысился на 0,5% в первом квартале 2012 года, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,1%. Экспорт помог экономике восстановиться после сокращения на 0,2% в четвертом квартале 2011 года.

"Это очень сильное возвращение. Спад в четвертом квартале был не началом рецессии, а просто экономическим спадом, - сказал Йорг Кремер из Commerzbank. - Но я не уверен, что все будет продолжаться такими же темпами. Тенденция индекса менеджеров по закупкам (PMI) направлена вниз".

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