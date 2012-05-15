Cтоимость европейских сделок M&A в электроэнергетике уменьшилась в 3,4 раза

Общая стоимость европейских сделок слияния и поглощения в электроэнергетике, включая сектор возобновляемой энергетики, в январе-марте 2012 года составила 5,4 млрд долл. против 18,3 млрд долл. за аналогичный период 2011 года, говорится в ежеквартальном обзоре «Сделки слияния и поглощения в электроэнергетике, включая сектор возобновляемой энергетики» компании PwC.

Согласно обзору, в первом квартале 2012 года наблюдалось снижение активности на европейском рынке сделок слияния и поглощения в электроэнергетике, включая возобновляемую энергетику, что отражает неопределенность ситуации в еврозоне и существующие финансовые ограничения. Наряду с падением стоимости сделок в Европе, снизилась и сумма сделок в этом секторе во всем мире. В первом квартале 2012 года доля Европы составила 1/5 от общемировой стоимости сделок слияния и поглощения.

При сокращении количества сделок в первом квартале т.г., тем не менее, каждая третья (32%) сделка из общего числа заключенных во всем мире сделок с электроэнергетическими активами и активами в возобновляемой энергетике представляла собой сделку по приобретению европейской компании. Такая же ситуация наблюдалась в секторе в 1-м квартале 2011 года.

В PwC отмечают, что укрепление компаниями своего финансового положения в некоторой степени отражает действия компаний, принимаемые в ответ на долговой кризис в еврозоне. Что касается мер, принимаемых на правительственном уровне, кризис суверенных долгов подталкивает ряд государств к продаже своих электроэнергетических активов.

Также указывается, что по-прежнему в центре внимания остаются предпринимаемые европейскими электроэнергетическими компаниями шаги по расширению на быстроразвивающиеся рынки. «Страховые компании, фонды инфраструктурных инвестиций и другие организации, вкладывающие средства в ценные бумаги, становятся активными покупателями на рынке сделок по продаже европейских электроэнергетических активов, особенно сетевых распределительных компаний в электроэнергетическом и газовом секторе. - говорится в обзоре PwC. - Помимо этого, данные организации начинают активно вкладывать средства в уже действующие или только что введенные в эксплуатацию объекты в ветровой энергетике. В условиях низких процентных ставок и неопределенности на инвестиционном рынке такие активы обеспечивают инвесторам стабильный, долгосрочный и предсказуемый доход».

Что касается возобновляемой энергетики, то, как сообщает PwC, здесь по-прежнему доминируют сделки по рефинансированию действующих или только что введенных в эксплуатацию объектов, в основном в ветровой энергетике. Подавляющее большинство сделок в возобновляемой энергетике, в которых покупателями выступали европейские компании, были направлены на приобретение активов в Европе. При этом в 1-м квартале 2012 года европейские покупатели заключили ряд сделок по приобретению активов в ветровой энергетике в Южной и Северной Америке.

В PwC считают, что в перспективе, вероятно будет совершен прорыв в фотогальванике (использование солнечной энергии - УНИАН), и на нее будет приходиться более существенная доля в объеме сделок в возобновляемой энергетике. «На секторе серьезно отразилось сокращение объемов субсидирования, однако в этой связи цены снижаются более быстрыми темпами. Это позволяет сектору сохранять свою привлекательность в качестве источника предсказуемого долгосрочного дохода в тех юрисдикциях, которым инвесторы доверяют с той точки зрения того, что изменения в законах не будут иметь обратной силы. В настоящее время наблюдается процесс приобретения иностранными покупателями находящихся в тяжелом положении европейских производителей фотоэлектрических модулей», - отмечается в обзоре.