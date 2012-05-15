Украинский фондовый рынок сегодня ощутимо снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 15 мая, снизился на 1,33% – до 1119,30 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 84,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 22 млн грн, на срочном рынке – 62,4 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции Авдеевского коксохима (снизились на 3,35%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 15 мая снизился на 2,08% – до 451,79 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 193 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 1 млрд 190 млн грн.