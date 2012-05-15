«Альтана Капитал» выступает со-андеррайтером выпуска облигаций холдинга HarvEast

Инвестиционная компания "Альтана Капитал" выступает со-андеррайтером выпуска облигаций крупнейшего предприятия "Ильич-Агро Донбасс", входящего в сельскохозяйственный холдинг HarvEast, на сумму 300 млн грн.

Об этом агентству УНИАН сообщили в компании "Альтана Капитал".

Согласно сообщению, проспект эмиссии зарегистрирован Национальной Комиссией по Ценным Бумагам и Фондовому Рынку 23 апреля 2012 года (временное свидетельство о регистрации №35/2/12-T и №36/2/12/-T). Проспект эмиссии опубликован в "Вестнике ГКЦБФР" №78 от 27 апреля 2012 года.

Размещение первой серии начинается 14 мая 2012 года, второй серии – 18 июня 2012 года. Размещение обеих серий будет проходить на бирже ПФТС. Номинал облигаций - 1000 грн. Выплата купонного дохода - ежеквартально.

Объем выпуска серии А: 100 млн грн. Погашение - 6 декабря 2013 года. Ставка купонного дохода - 18% на весь срок обращения.

Объем выпуска серии В: 200 млн грн. Погашение - 19 декабря 2014 года. Ставка купонного дохода - 18% на первые 6 купонных периодов.

Андеррайтерами выпуска являются "Альтана Капитал", "Первый Украинский Международный Банк" и "Драгон Капитал".

Справка. Инвестиционная компания "Альтана Капитал" создана в 1993 году и в настоящий момент является одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины. Основными направлениями деятельности группы компаний "Альтана Капитал" являются инвестиционный банкинг, брокерский сервис, управление активами, Интернет-трейдинг.

Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2009 году составил $1,47 млрд, в 2010 -$ 1,89 млрд, в 2011 - $ 230 млн.

В управлении группы компаний "Альтана Капитал" находятся активы стоимостью более $ 300 млн.

Компания является членом Фондовой биржи ПФТС, Украинской Биржи, Фондовой биржи "Иннэкс", а также Фондовой биржи "Перспектива", членом Ассоциаций АУФТ, Фондовое партнерство, ПАРД, УАИБ.