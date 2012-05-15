Минфин сегодня продал ОВГЗ на 1,66 млрд грн

Министерство финансов Украины сегодня от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 1,66 млрд грн, что в 1,7 раза больше, чем по результатам предыдущего аукциона, который состоялся 8 мая т.г. (974 млн грн), говорится в сообщении Минфина.

От продажи ОВГЗ было привлечено: сроком обращения 12 месяцев — 10,995 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 14% годовых; индексированных трехлетних бумаг — 850 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,3% годовых; облигаций сроком обращения 7 лет — 801,942 млн грн по средневзвешенной ставке 14,13%.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса назвал “рыночной стороной” аукциона минимальные продажи годовых облигаций. Удачное размещение индексированных бумаг он объясняет необходимостью банков исправлять ситуацию по лимитам длинной валютной позиции, что позволяет раз за разом размещать индексные бумаги.

Сюрпризом аукциона эксперт назвал очередное удачное размещение семилетних ОВГЗ, а неожиданностью - нежелание Минфина удовлетворять биды по валютным бумагам на уровне 9,3%. Ранее такой уровень заявок всегда был гарантией получения бумаг, но в этот раз правительство отклонило обе поданные заявки.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.