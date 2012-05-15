ВР намерена усилить защиту имущественных интересов участников ИСИ

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статью 4 Закона Украины «Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)» относительно защиты имущественных интересов участников срочных институтов совместного инвестирования (ИСИ).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 249 народных депутатов из 286 зарегистрированных в сессионном зале.

Предложенные изменения устраняют искусственное условие удлинения срока деятельности институтов совместного инвестирования в случае снижения стоимости чистых активов ИСИ только в течение последних 12 месяцев его деятельности.

Вместо этого расширяют круг оснований для такого удлинения за счет снижения стоимости чистых активов ИСИ в расчете на одну ценную бумагу института, которая находится в обращении, ниже номинальльной стоимости такой ценной бумаги, а также других угроз имущественным интересам участников ИСИ.

Предлагается четко определить органы, которые имеют право принимать соответствующие решения, а именно: общее собрание акционеров корпоративного ИСИ или наблюдательный совет паевого ИСИ, а в случае его отсутствия – уполномоченный орган компании по управлению активами такого ИСИ. Законопроект также регулирует вопрос выкупа ценных бумаг у участников паевого ИСИ, которые не согласны с решением об удлинении срока деятельности ИСИ, устраняя тем самым пробел действующего закона.

С целью предупреждения манипуляций с ценными бумагами ИСИ предлагается ограничить выкуп таких ценных бумаг тем их количеством, которое находилось в собственности участника на момент принятия решения об удлинении срока деятельности фонда.

Кроме того, законопроектом предлагается исключить необоснованный запрет повторного принятия решения об удлинении срока деятельности срочного ИСИ в случае проведения расчетов со всеми желающими, которые решили выйти из состава участников.