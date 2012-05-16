НКЦБФР одобрила порядок составления и раскрытия информации КУА

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла положение о порядке составления и раскрытия информации компаниями по управлению активами (КУА) и лицами, осуществляющими управление активами негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщили в пресс-службе комиссии.

В частности, новый порядок вводит подачу отчетности компаниями по управлению активами и лицами, осуществляющими управление активами негосударственных пенсионных фондов, в виде электронных документов с использованием системы электронного документооборота и унифицирует требования по объему и наполнению информации, которая раскрывается одним профессиональным участником фондового рынка.

Данное положение определяет состав, порядок и сроки подачи в комиссию компанией по управлению активами или лицом, осуществляющим управление активами негосударственных пенсионных фондов, информации о финансовом состоянии КУА, данных о результатах деятельности и расчет стоимости чистых активов институтов совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондов) и об управлении активами НПФ (открытых, корпоративных, профессиональных).

Данный документ передан для согласования профильным министерствам.