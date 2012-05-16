ФГИУ снова выставил на продажу 100% акций «Укруглепромтранса»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 100% пакета акций ПАО ««Укруглепромтранс». Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 16 мая т.г.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета составляет 3 млн 324 тыс. грн.

Конкурс по продаже акций «Укруглепромтранса» состоится через 30 дней со дня его объявления.

Как сообщал УНИАН, объявленные ранее Фондом государственного имущества конкурсы по продаже 100% пакета акций ПАО «Укруглепромтранс» не состоялись из-за отсутствия заявок.

Справка УНИАН. ПАО ««Укруглепромтранс» (г. Донецк) занимается ремонтом и реконструкцией железнодорожных путей. Общая площадь земельного участка составляет 6,734 га, в том числе в Донецке - 0,075 га, количество сооружений - 2, в Горловке - 1,019 га, количество сооружений – 5, и пр.

По итогам 2011 г. ПАО ««Укруглепромтранс» получило доход в размере 371 тыс. грн, убыток - 4 млн грн, дебиторская задолженность - 779 тыс. грн, кредиторская задолженность - 1 млн 457 тыс. грн.

Уставный фонд ПАО «Укруглепромтранс» составляет 3 млн. 324 тыс. грн.