Социальная сеть Facebook нацелилась на мировой рекорд в 100 млрд долл.

Публичное размещение миноритарного пакета может уже 18 мая принести компании более 10 млрд долларов, учитывая, что детище гениального Марка Цукерберга оценено в астрономические 100 млрд долларов. Украинцы, как всегда будут чужими на этом празднике инвестиционной жизни, так как не имеют законных шансов купить даже одну акцию любимой сети.

«Напрямую акции Facebook, как и других иностранных компаний, купить у нас нельзя. Нужна индивидуальная лицензия от Нацбанка. Но наши олигархи давно держат часть своих денег в оффшорах, вот они, при желании, смогут приобщиться к истории», - обрисовал агентству УНИАН ситуацию эксперт по фондовому рынку.

Оценка созданной восемь лет назад студентом Гарварда Цукербергом социальной сети, число постоянных пользователей которой в настоящее время перевалило за 900 миллионов человек, станет рекордной за всю мировую историю публичных размещений акций (IPO).

В частности, еще один интернет-гигант Google в ходе IPO несколько лет назад был оценен всего в 23 млрд долларов.

Рекорд оценки капитализации компании по итогам первичного размещения акций принадлежит американской United Parcel Service, которая в ходе первичного размещения акций в 1999 году была оценена рынком в 60,2 млрд долларов.

Рекордные суммы удалось привлечь продажей части своих акций всемирно известной компанией Visa, которая в 2008 году привлекла почти 20 млрд долларов, а 18 млрд долларов получила два года назад в результате IPO General Motors.

«Долгожданное размещение Facebook станет основным событием рынка IPO в 2012 году. Компания планирует разместить 10% своих акций, что, в зависимости от диапазона размещения, может принести компании более 10 млрд долларов. При этом рыночная капитализация компании может составить около 100 млрд долларов. В таком случае, IPO Facebook может стать рекордом среди технологических компаний и превзойти IPO Google в 2004 году», - сказала УНИАН аналитик инвестиционной группы Сократ Елена Ходаковская.

«Сейчас макроэкономическая ситуация в мире не слишком благоприятная, однако, текущая ситуация на рынке, какой бы плохой она не была, не сможет помешать такому долгожданному IPO, как размещение Facebook», - добавила аналитик.

Чтобы понять масштабы этой продажи можно привести пример капитализации биржевого списка украинской ПФТС, которая на конец апреля 2012 года составила 135,4 млрд гривен (около 16,9 млрд долларов).

Дорого и рискованно

Инвестиционные эксперты считают выход детища Марка Цукерберга на первичный рынок размещений очень удачным. При этом компания демонстрирует рекордный результат, несмотря на нынешнюю непростую ситуацию на мировом фондовом рынке.

Частично это объясняется тем, что акции компаний технологического сектора менее зависимы от волатильности на фондовых площадках, так как активы IT-компаний в меньшей степени зависят от влияния макроэкономических факторов, нежели другие сектора, что делает бумаги социальной сети интересными для инвесторов.

У части операторов фондового рынка, есть, конечно, сомнения относительно того, стоит ли Facebook этих феноменальных денег. При этом они указывают на то, что выручка компании в минувшем квартале выросла на 45% относительно января-марта 2011 года, а по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года сократилась на 6%, что может указывать на достижение определенного потолка в развитии.

«IPO Facebook интересно по многим причинам, но не обязательно означает, что покупка акций компании станет хорошей инвестицией. С одной стороны, Facebook – это культурный феномен, его имя на слуху и постоянно обсуждается многими. Безусловно, спрос на это IPO будет велик только благодаря этому факту», - сказал агентству УНИАН управляющий директор, глава инвестиционно-банковского департамента инвестиционной компании Dragon Capital Брайан Бест.

«Можно ожидать, что удовлетворить избыточный спрос на акции при размещении будет сложно, что в свою очередь, значительно взвинтит цену на IPO. Тем не менее, вопрос о том, как Facebook сможет генерировать достаточную прибыль от социальной онлайн жизни, чтобы оправдать свою оценку, остается открытым. Исторически сложилось, что только несколько интернет-компаний смогли оправдать высокие ожидания инвесторов и высокую оценку своих интернет-активов в долгосрочной перспективе. Время покажет, сможет ли Facebook монетизировать свое господство в социальных сетях», - добавил Бест.

Аналитики считают, что одной из сложнейших задач для Facebook будет убедить инвесторов в том, что реклама, которую социальная сеть размещает на своих страницах, действительно повышает продажи товаров и услуг. Кроме того, Facebook пока слабо представлен на рынке рекламы на мобильных устройствах, где лидерство принадлежит Google.

Ряд экспертов считает, что для поддержания капитализации на нынешнем уровне соцсети нужно ежегодно увеличивать в течение ближайших пяти лет выручку в среднем не менее, чем на 40%.

«Компания оценена довольно дорого, однако, по нашему мнению, ценовой диапазон, который, на фоне высокого спроса был увеличен до 34-38 долларов за акцию с 28-35 долларов является в целом адекватным. Например, в 2011 году стоимость акций при проведении IPO социальной сети Linkedin составила 45 долларов за штуку. Ожидается, что доход социальной сети значительно вырастет, этим и объясняется такая высокая стоимость акций при размещении», - считает Ходаковская.

При желании частные инвесторы в мире могут купить даже одну единственную акцию Facebook с получением бумажного сертификата, который можно повестить на видном месте в своей спальне. Для этого можно воспользоваться ресурсами GiveAShare.com и OneShare.com, но быть готовым заплатить дополнительную сумму за предоставляемую услугу.

Успех молодого миллиардера

В целом, около половины всех выставляемых на продажу акций Facebook в настоящее время принадлежат основателям, сотрудникам и инвесторам.

В результате IPO личная доля основателя сети 28-летнего Марка Цукерберга в компании может быть оценена примерно в 19 млрд долларов. Сам Цукерберг планирует продать в ходе размещения 30,2 млн акций на около 1 млрд долларов. После IPO основатель компании будет контролировать 57,3% голосующих акций.

В число акционеров Facebook также входят компании самого богатого россиянина по версии журнала Forbes Алишера Усманова, а также Microsoft, гонконгская компания Li Ka Shing, венчурные фонды Accel Partners, Greylock Partners и Meritech Capital Partners.

Усманов через Digital Sky Technologies контролирует более 5 процентов Facebook. Еще 2,33 процентами Facebook российский бизнесмен управляет через интернет-холдинг Mail.ru. О наличии украинцев в числе акционеров Facebook ничего не известно.

Накануне исторического IPO один из сооснователей Facebook бизнесмен бразильского происходжения Эдуардо Саверин официально объявил об отказе от американского гражданства. Он не объяснил причины своего неожиданного решения, но мировые медиа предположили, что бизнесмен таким образом пытается минимизировать налоги на свои ожидаемые существенные доходы от продажи своего пакета.

Сейчас Саверин живет в Сингапуре, где нет налога на доход от увеличения стоимости активов. В США же минимальный налог на долгосрочный рост капитала для людей с высоким доходом составляет 15%.

Самый молодой в истории Америки, а возможно, и мира, миллиардер Цукерберг от американского гражданства отказываться не собирается. Он родился 14 мая 1984 года в Нью-Йорке в семье стоматолога и психиатра. Компьютерным программированием Марк занялся еще в школьные годы, сумев разработать сетевую версию игры «Риск». Юный гений отказал в приглашениях на работу со стороны AOL и Microsoft и поступил в Гарвардский университет на факультет психологии. В университетские годы он также посещал IT-курсы.

Во время обучения в Гарварде Цукерберг совместно с Крисом Хьюзом и Дастином Московицем создает свою ставшую всемирно известной социальную сеть. А финансовую помощь ему оказывал как раз студент Саверин, с которым Марк позднее рассорился.

В 2010 году журнал Time назвал жителя калифорнийской Кремниевой долины Цукерберга человеком года, а Forbes поставил на 29-е место в списке самых богатых американцев с состоянием (на то время) в 7 млрд долларов.

Феномен основателя Facebook лег в основу художественного фильма «Социальная сеть», созданного в 2010 году Дэвидом Финчером. Фильм изображает интроверта Цукерберга как противоречивую личность, способную на предательство ближайших товарищей.

Несмотря на пристальное внимание американских медиа Марку удается вести непубличную жизнь. Последние годы он живет в гражданском браке со своей студенческой подругой китайского происхождения Присциллой.

Юрий Куликов (УНИАН)