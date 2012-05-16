Индекс Украинской биржи сегодня вырос, ПФТС - снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 16 мая, повысился на 2,48% – до 1147,09 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 182,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 48 млн грн, на срочном рынке – 134 млн грн.

Лидерами повышения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции Енакиевского метзавода (повысились на 7,70%), "Азовстали" (на 4,93%), "Донбассэнерго" (на 4,83%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 16 мая снизился на 2,03% – до 442,61 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 97,8 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 92,9 млн грн, на облигации предприятий - 2,3 млн грн, на акции - 2,5 млн грн.