Украинский фондовый рынок в среду снял напряжение, царившее в начале недели - эксперт

Украинский фондовый рынок в среду, 16 мая, снял напряжение, царившее среди инвесторов в первые дни недели.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, украинский фондовый рынок завершил сессию среды в положительной зоне. При этом утром рынок были настроен крайне пессимистично: индекс УБ падал более чем на 5%, фьючерс - на 10%. На настроения игроков вновь повлияла ситуация в Греции, сформировавшая неблагоприятный фон на открытии. Греческим политикам так и не удалось договориться о создании коалиционного правительства, и теперь страну ждут новые парламентские выборы, назначенные на июнь 2012 года.

Таким образом, подчеркнул А.Кушнарев, «остались открытыми ответы на вопросы, будет ли Греция выполнять взятые на себя обязательства по экономии бюджетных средств и погашению госдолга и есть ли у страны будущее в составе еврозоны. Участники рынка склоняются к тому, что после выборов позиции левых сил еще больше укрепятся, и внешнеполитический курс нового правительства может быть пересмотрен».

Как стало известно, добавил аналитик, после прошедших выборов граждане Греции начали активно изымать деньги с депозитных счетов в банках. В среду произошел резкий скачок доходности греческих облигаций, которая превысила 30%, чего не наблюдалось с момента реструктуризации госдолга два месяца назад.

Тем не менее, отметил А.Кушнарев, данные макроэкономической статистики, выходившие широким блоком и оказавшиеся в основном лучше ожиданий, помогли в среду сформировать восходящий тренд на рынке. Успешное размещение Францией и Германией своих долговых бумаг также оказало благотворное влияние на динамику торгов.

По мнению аналитика, наиболее значимой в среду была статистика по американскому промпроизводству: по итогам апреля показатель вырос на 1,1% при ожидавшемся росте на 0,6%. Это самые высокие темпы с декабря 2010 года. Число новых строительств в США за прошедший месяц увеличилось до 717 тыс. против прогноза 685 тыс. Позитивный характер носили также данные по британскому рынку труда.

Как сообщил А.Кушнарев, после открытия торгов в США отечественный рынок пошел в рост. По результатам сессии 16 мая индекс Украинской биржи записал в актив 2,48%, поднявшись к отметке 1 147,09 пункта.

По информации аналитика, наибольший рост в индексной корзине Украинской биржи в среду показали акции Енакиевского метзавода (+7,70%), прервав полосу непрерывного падения в течение десяти сессий, в результате которого капитализация эмитента уменьшилась более чем на 30%. Лучше рынка выглядели другие представители металлургии, а также компании энергетического сектора. В минусе закрылись бумаги «Укрнафты» (-0,42%) и коммерческих банков.

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