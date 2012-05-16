ФГИУ в июне выставит на продажу блокпакеты «Николаев-» и «Ивано-Франковскгаза»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит в июне т.г. на продажу блокирующие пакеты компаний «Николаев-» и «Ивано-Франковскгаз», сообщили УНИАН в Фонде госимущества.

Как отметили в ФГИУ, согласно приказу ФГИУ от 15 мая 2012 г. № 667, по 25% акций этих компаний запланированы к продаже в июле 2012 года на конкурсе по принципу аукциона.

По информации Фонда, по состоянию на 15 мая т.г. передано НАК «Нафтогаз Украины» и размещено на счете в ценных бумагах Фонда госимущества у хранителя АО «Укрэксимбанк» 40 пакетов акций газораспределительных и газоснабжающих компаний. Передача этих пакетов осуществлена с целью дальнейшей приватизации.

Всего продаже подлежит 48 пакетов акций от 1% до 26% уставного капитала. На сегодня продолжается процесс передачи еще 8 пакетов акций газовых компаний от НАК «Нафтогаз» к Фонду государственного имущества.