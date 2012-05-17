НКЦБФР унифицировала подачу информации от ПИФ

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла изменения в ряд нормативных актов, касающихся унификации требований к подаче информации от паевых инвестиционных фондов (ПИФ), сообщили УНИАН в комиссии.

Как отметили в комиссии, изменения будут способствовать созданию единого подхода к регистрации выпуска долевых ценных бумаг и унификации требований, касающихся их эмиссии.

По информации НКЦБФР, ранее существовало большое количество нормативно-правовых актов, регламентирующих подачу информации от ПИФ, и ПИФы подавали эти различные данные несколько раз, иногда дублируя информацию. Как отметили в комиссии, внесенные изменения должны упростить данную процедуру — будет существовать единый документ, который унифицирует требования относительно подачи информации от ПИФ в комиссию.

Данным документом предусматривается совершенствование порядка регистрации ПИФ и внесения изменений в их регламенты. Кроме того, решение затрагивает порядок регистрации и внесения изменений в проспект эмиссии инвестиционных сертификатов ПИФ.