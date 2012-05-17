Минфин выплатил 2,67 млрд грн по ОВГЗ

Министерство финансов 16 мая выплатило 2,673 млрд грн в рамках погашения и обслуживания облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), говорится в официальном сообщении Минфина.

В сообщении отмечается, что выплата осуществлена вовремя и в полном объеме.

Справка УНИАН. Общий объем ОВГЗ, которые находятся в обращении (по сумме основного долга), в апреле вырос на 2% - до 174,28 млрд грн.