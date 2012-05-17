Эксперты об интересе к 12-месячным ОВГЗ и о «загадочном» покупателе среднесрочных бумаг

На сегодняшнем аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) эксперты прогнозируют рыночный интерес к 12-месячным бумагам.

«Мы считаем, что текущего уровня ликвидности теоретически вполне достаточно для поддержания высокого спроса на 12-месячные облигации», - говорится в обзоре финансовых рынков подготовленном аналитиками «ИНГ Банк Украина».

Ликвидность банковской системы составляет 21,4 млрд грн, что, по мнению экспертов, является достаточно высоким уровнем – в особенности учитывая потенциальный отток средств из банковской системы по причине уплаты налогов корпоративным сектором. При этом, еще 2,1 млрд грн на данный момент инвестировано в депозитные сертификаты НБУ, что дополнительно свидетельствует о наличии избыточной ликвидности в банковской системе.

В свою очередь специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса также ожидает интерес со стороны рынка только по коротким, годовым бумагам.

«Спрос вряд ли будет значительным, но существенный объем погашения в среду (около 2,7 млрд грн) высвободит большой объем свободных лимитов, что подтолкнет финансовые учреждения к новым покупкам. Доходность не должна претерпеть изменений, и останется на уровне 14%», - считает эксперт.

Формирование рыночного спроса на среднесрочные облигации эксперты считают маловероятным и констатируют, что на данный момент для рынка остается загадкой, кто покупает эти облигации и какова причина этих покупок. Главным аргументом в пользу нерыночного размещения этих ОВГЗ может быть необходимость выполнения майского плана по привлечению заимствований на сумму 8 млрд грн.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.