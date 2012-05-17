Минфин на сегодняшнем аукционе не получил ни одной заявки на покупку ОВГЗ

Министерство финансов Украины на сегодняшнем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не получило ни одной заявки, говорится в сообщении министерства.

На сегодняшнем аукционе к размещению предлагались гривневые ОВГЗ со сроком обращения 1, 3, 5 и 7 лет.

При этом эксперты «ИНГ Банк Украина» и Dragon Capital прогнозировали рыночный интерес к краткосрочным ОВГЗ на сегодняшнем аукционе.

Как сообщал УНИАН, на аукционе 15 мая Минфин продал ОВГЗ на 1,66 млрд грн.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.