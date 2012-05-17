На российском фондовом рынке обвал – индексы упали до уровней прошлого года

На российском фондовом рынке обвал – фондовые индексы снизились до уровней конца прошлого года.

Как сообщают сайты торговых систем, индекс ММВБ снизился 3,27% - до 1291.50 пунктов, индекс РТС снизился на 4,30% - до 1314.81 пунктов.

Как сообщил Reuters отвечающий за продажи акций в «Атоне» Иван Самохин, «сейчас, по сути, мы наблюдаем 2008 год в миниатюре: многие бумаги достигли рекордно низких значений, а возникшие у JP Morgan проблемы вызывают аллюзии с Lehman Brothers, пусть и не такого масштаба».

JPMorgan Chase, крупнейший банк США по активам, недавно сообщил об убытках на сумму по меньшей мере 2 млрд долл. в связи с провальной стратегий хеджирования.