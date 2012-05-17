«Укртелеком» с 28 мая начнет размещение облигаций серий N, O, P, Q на 600 млн грн

Компания «Укртелеком» с 28 мая начнет первичную продажу четырех серий процентных облигаций на общую сумму 600 млн грн по номиналу.

Об этом говорится в проспекте эмиссии «Укртелекома», которым располагает УНИАН.

первичная продажа бумаг будет проводиться на Украинской бирже.

Общая номинальная стоимость облигаций по каждой серии, соответственно, составит: серии N – 100 млн грн; серии O – 100 млн грн; серии P – 200 млн грн; серии Q – 200 млн 000 грн.

Срок погашения облигаций определен: серии N - с 20 по 24 февраля 2017 года, серии О - с 22 по 26 мая 2017 года, серии Р с 21 по 25 августа 2017 года, серии Q - c 20 по 24 ноября 2017 года.

Привлеченные средства в полном объеме компания направит на обеспечение надежной эксплуатации и повышение эффективности действующей телекоммуникационной сети, строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры а именно: расширение сегмента широкополосного доступа к сети Интернет, наращивание мощности городских волоконно-оптических Ethernet-колец; модернизация оптической магистральной сети DWDM, продолжение работ по перестройке зоновых сетей; проведение работ по модернизации центральных и региональных транзитных узлов сети передачи данных.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (около 9,6 млн абонентов), компания также предоставляет услуги Интернет и мобильной связи. Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%. Чистый убыток Укртелекома за 2011 год составил почти 136,6 млн грн. Общий объем доходов компании (с НДС) в 2011 года составил 8039,6 млн грн. Количество сотрудников компании – 63,3 тыс. чел.