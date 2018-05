Рынок оценил Facebook в рекордные 104 млрд долл.

Всемирная социальная сеть Facebook привлекла в ходе крупнейшего в истории мирового фондового рынка публичного размещения акций (IPO) 16 миллиардов долларов при общей капитализации самой компании на уровне 104,2 миллиарда долларов. Для сравнения номинальный ВВП Украины в 2011 году составил эквивалент 164,5 млрд долларов.

Как говорится в сообщении компании, высокий спрос со стороны инвесторов, назвавших это IPO «главным событием 2012 года» для фондового рынка планеты, позволил Facebook Inc. провести размещение своих акций по верхней границе ценового коридора, составлявшем 34-38 долларов.

Эксперты ожидают, что с началом торгов 18 мая на американской бирже NASDAQ под тиккером “FB” цена акций компании может вырасти.

Социальная сеть Facebook, штаб-квартира которой расположена в Калифорнии, была создана восемь лет назад студентом Гарварда Марком Цукербергом. В настоящее время число ее постоянных пользователей перевалило за 900 миллионов человек. В 2012 году инвестиционные аналитики ожидают роста выручки Facebook Inc. до 6,1 млрд долларов с 3,7 млрд долларов в 2011 году.

До успешного IPO Facebook рекорд оценки капитализации компании по итогам первичного размещения акций принадлежит американской United Parcel Service, которая в ходе первичного размещения акций в 1999 году была оценена рынком в 60,2 млрд долларов.

Рекордные суммы удалось привлечь продажей части своих акций всемирно известной компании Visa, которая в 2008 году привлекла почти 20 млрд долларов, а 18 млрд долларов получила два года назад в результате IPO General Motors. Но эти компании продавали большие по размеру пакеты.

В настоящее время Facebook проигрывает по размеру капитализации Apple Inc. (530 миллиардов долларов), Microsoft Corporation (262 миллиарда) и Google Inc. (197 миллиардов), но опережает Amazon.com Inc. (102,5 миллиарда).

Сам основатель компании Цукерберг продал в ходе размещения 30,2 млн акций на около 1,1 млрд долларов, но даже после IPO основатель компании остался владельцем 57,3% голосующих акций.

Эксперты уже подсчитали, что оцененный рынком Facebook мог бы выплатить всем своим пользователям одновременно по 115,4 доллара США.

Аналитики считают, что одной из сложнейших задач для Facebook будет убедить инвесторов в том, что реклама, которую социальная сеть размещает на своих страницах, действительно повышает продажи товаров и услуг. Кроме того, Facebook пока слабо представлен на рынке рекламы на мобильных устройствах, где лидерство принадлежит Google.

Ряд экспертов считает, что для поддержания капитализации на нынешнем уровне соцсети нужно ежегодно увеличивать в течение ближайших пяти лет выручку в среднем не менее, чем на 40%.

