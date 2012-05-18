Основной акцент заимствований Минфин планирует делать на валютные ОВГЗ — эксперт

Внесенные Министерством финансов Украины изменения в график аукционов до конца мая свидетельствуют о том, что министерство планирует основной акцент заимствований на валютные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), считает аналитик компании “Инвестиционный капитал Украина” Тарас Котович.

“...Минфин также внёс изменения в график аукционов до конца мая, изменив сроки обращения облигаций, номинированных в валюте: теперь вместо предложения 22 и 29 мая облигации со сроком обращения 1,7 года будут предложены 12-месячная и 2-летняя облигации. Предложение 3-летней облигации 29 мая сохранено. Такие действия Минфина говорят о том, что основной акцент заимствований он все-таки планирует делать на валютные ОВГЗ”, - говорится в комментарии эксперта, переданном УНИАН.

Как сообщал УНИАН, согласно Плану управления государственным долгом, который обнародовал Минфин, во втором квартале 2012 года объем платежей по погашению государственного долга ориентировочно составит 29,408 млрд грн, из которых наибольшие выплаты ожидаются в июне - 23,606 млрд грн, в т.ч. должен быть погашен кредит на 2 млрд долл., привлеченный правительством два года назад от российского «Внешторгбанка» для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. Выплаты в апреле, согласно документу, составили 2,84 млрд грн, в мае - 2,96 млрд грн.

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