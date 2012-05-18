НКЦБФР установила за собой право определять аудиторов для субъектов фондового рынка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила проект решения, в соответствии с которым аудиторские проверки финансовых учреждений, осуществляющих деятельность на фондовом рынке, имеют право проводить исключительно аудиторские фирмы, включенные в реестр аудиторов и аудиторских фирм, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в НКЦБФР, данный реестр аудиторов и аудиторских фирм, которые могут проводить аудиторские проверки субъектов фондового рынка, будет составлять и сопровождать сама госкомиссия.

Данное решение «Об утверждении Порядка ведения реестра аудиторов и аудиторских фирм, которые могут проводить аудиторские проверки финансовых учреждений, осуществляющих деятельность на фондовом рынке» было принято комиссией на своем очередном заседании 15 мая.