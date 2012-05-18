ПФТС запускает товарный рынок

На заседании наблюдательного совета фондовой биржи ПФТС, состоявшемся вчера, 17 мая, был представлен проект товарного рынка ПФТС, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

В частности, как сообщил в ходе заседания председатель правления ПФТС Александр Скляров, биржей уже разработан план запуска торгов поставочным фьючерсным контрактом на зерно кукурузы, подготовлена краткая спецификация и порядок поставки по фьючерсному контракту.

«В ходе подготовки бизнес-плана запуска нового инструмента были проведены переговоры и круглые столы с крупнейшими товаропроизводителями и экспортерами кукурузы, выполнен анализ преимуществ и недостатков продукта по сравнению с конкурентами, проведены консультации с общественными организациями и аналитическими агентствами с целью выработки стратегии популяризации продукта», - рассказал А.Скляров.