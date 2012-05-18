Индекс Украинской биржи снизился на 0,11%, индекс ПФТС – на 0,49%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 18 мая, снизился на 0,11% – до 1118,31 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 133,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 36,9 млн грн, на срочном рынке – 96,6 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции "Укрнафты" (снизились на 1,35%), "Центрэнерго" (на 1,32%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 18 мая снизился на 0,49% – до 434,23 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 186 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 25,6 млн грн, на облигации предприятий – 159,5 млн грн.