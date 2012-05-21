Агрохолдинг HarvEast начал размещение облигаций на сумму 100 млн грн

Структурное подразделение HarvEast Holding ДП «Ильич-Агро Донбасс» 14 мая 2012 года начало размещение облигаций серии «А» на сумму 100 млн грн. Об этом говорится в сообщении компании.

Облигации выпускаются двумя сериями: серия "А" объемом 100 млн грн со сроком обращения 1,5 года (выкуп не предусмотрен) и серия "В" объемом 200 млн грн со сроком обращения 2,5 года (выкуп через 18 месяцев). Процентная ставка по серии "А" установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения облигаций, процентная ставка по серии "В" - на уровне 18% годовых на 1-6 купонный периоды. Размещение обеих серий будет проходить на бирже ПФТС.

Размещение облигаций серии "В" на 200 млн грн планируется начать 18 июня 2012 года.

Андеррайтерами выпуска выступили ПУМБ, Dragon Capital и Альтана Капитал.

Справка УНИАН. HarvEast Holding – сельскохозяйственный холдинг, владеющий и управляющий активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и АР Крым. Основные направления деятельности холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство, а также выращивание свиней, птицы, и разведение рыбы и производство комбикормов.

Холдинг HarvEast создан в 2011 году на базе сельскохозяйственных активов ПАО "ММК им. Ильича". Общий банк обрабатываемой земли составляет около 220 тыс. га; поголовье крупного рогатого скота - более 30 тыс. голов.

Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа «Смарт-Холдинг».

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