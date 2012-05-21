EastCoal Inc привлекла 17 млн долл. в ходе частного размещения на бирже Торонто

Компания EastCoal Inc привлекла 17,01 млн канадских долларов (16,96 млн долл. США) в ходе частного размещения ценных бумаг на фондовой бирже Торонто, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«Нам удалось привлечь значительные средства благодаря успешно проведенному в Канаде в марте текущего года road-show. Инвесторы поверили в перспективы наших украинских проектов, связанных с добычей угля, несмотря на общее падение инвестиционной привлекательности Украины», - отметил финансовый директор EastCoal Inc в Украине Олег Витык.

Привлеченные средства EastCoal Inc намерена направить в развитие шахты им. Менжинского в Луганской области.

«17 млн долл. – это только первый транш. Мы планируем дальнейшее привлечение средств частных иностранных инвесторов для развития существующих и покупки новых угольных активов в Украине», - подчеркнул О.Витык.

Справка УНИАН. Компания EastCoal Inc - крупный канадский инвестор, публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX (www.eastcoal.ca). С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal Inc является одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.

В настоящее время компания реализует проект по развитию шахты «Вертикальная» (шахта им. В.Володарского) (пос. Володарск, Луганская обл.). В конце сентября 2011 г. EastCoal Inc приобрела контрольную долю в уставном капитале ООО «Интер-Инвест уголь», основным активом которого является шахта «Мария Глубокая» (шахта «Менжинская») (г. Первомайск, Луганская обл.), где ведется добыча коксующихся углей.

В Украине активами EastCoal Inc управляет ООО «Восточная угольная компания».

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